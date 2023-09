Ambiance cabaret au centre culturel de Waremme: "Nous avons fonctionné au coup de coeur"

Convivialité, humour, plaisir, il en sera ainsi question tout au long de cette saison. L’exemple le plus emblématique consiste en la tournée de stand up le 10 novembre, et qui mettra en avant huit humoristes confirmés ou novices, et que l’on entend surtout à la radio: il s’agit de la Hutoise Carole Matagne, de Bénin, de Sousou, d’Inno JP, qui réalise des chroniques sur Tipik et Vivacité, de Florent Losson, de Gaetan Delferière, d’André Lemarteau et de Dena.

L’équipe a ainsi pris le parti d’agencer la salle sur la base d’une ambiance cabaret, intimiste, à la bougie, avec la possibilité de boire un verre pendant la représentation, très loin de ce côté centre culturel où l’on assiste à la représentation de manière frontale, une première.

Si vous aimez le football, vous devez aller voir Italie-Brésil 3-2, qui retrace dans les plus petits détails ce match d’anthologie qui a opposé les deux nations en 1982: c’est la première fois que théâtre et sport vont se rencontrer au centre culturel de Waremme.

Du côté des spectacles pour enfants, pointons la suite de l’histoire du Petit Poucet, devenu homme, le 9 juin 2024 (à partir de 9 ans).

Ce spectacle de marionnettes se déroulera en configuration cercle fermé et fera intervenir le public, sans lequel l’histoire n’aura pas lieu.

Ateliers et expositions

Cette année encore, divers ateliers et expositions seront accessibles. Le 14 octobre ainsi, le centre culturel accueillera le cirque Chabri, le plus vieux cirque de Belgique, qui vient sans son chapiteau. Le spectacle sera précédé d’une heure trente d’initiation aux arts circassiens via des ateliers de jonglerie ou d’acrobatie.

Du 8 au 10 mars se tiendront Les Aristides, des rencontres photographiques, fruits du talent et de la vision artistique de photographes issus de tous les horizons, allant des paysages aux portraits expressifs en passant par des compositions abstraites. Eddy Verloes, artiste de renommée internationale, sera présent lors de l’inauguration le 8 mars. Et durant tout le week-end, des ateliers pour jeunes et adultes seront organisés.

«En fluo», de l’artiste de renom et spécialisée dans la littérature de jeunesse Kitty Crowther, viendra clôturer la saison du 17 juin au 30 août, avec une exposition inédite au cours de laquelle elle revisitera plusieurs de ses titres.

Moments cinéma et concert à la carte pour les seniors

C’est une autre nouveauté de la saison. En plus des conférences mensuelles proposées aux seniors en journée, en collaboration avec Eneo, le Conseil communal des aînés et les pensionnés libres, le centre culturel collabore avec le cinéma Les Variétés afin de proposer trois après-midi cinéma, suivies d’une discussion et d’un goûter en fonction du film choisi, et accessibles à tous.

Le 21 novembre, par exemple, c’est le film «The Father», réalisé par Florian Zeller, qui sera projeté à 14h au cinéma. L’occasion d’aborder les nombreux problèmes et tracas que cause la maladie d’Alzheimer chez les seniors. La ligue Alzheimer sera d’ailleurs présente pour aborder le sujet : «L’idée est de recréer du lien, surtout après le Covid, et d’avoir un moment où ils peuvent échanger», souligne Julie Van Henden.

La saison se clôturera avec un concert durant lequel les participants pourront sélectionner les morceaux que Michel Desaubies chantera. Rendez-vous le 11 juin pour ce «concert à la carte».

Agenda

Les représentations pour les plus grands :

14/10 : Ateliers, expo & spectacle par le cirque Chabri, 13h30 et 15h30

4/11 : Neuves, par la troupe du CC de Theux, 20h

10/11 : Le meilleur de la nouvelle génération du stand up belge, par What the fun ASBL, 20h30

19/01 : Mais c’est quoi ton vrai métier? Spectacle qui aborde le statut de l’artiste, par Live Diffusion, 20h30

09/02 : C’est pour quand? Spectacle qui aborde la sexualité d’une trentenaire, par La Mamacompagnie, 20h30

17/02 : Greg Houben en concert, enfant de Steve, saxophoniste et flutiste de jazz, 20h30

13/04 : Italie Brésil 3 à 2, par la compagnie Odissea, 20h30

20/04 : Match d’improvisation, par les Otarires, 20h30

Les représentations pour les plus petits :

14/10 : Ateliers, expo & spectacle par le cirque Chabri, 13h30 et 15h30

27/10 : Otalloween, spectacle d’improvisation pour Halloween des Otarires, 20h30

28/12 : Paulette, théâtre humour de La Cie Gommette, 15h30

11/02 : Kosmos, Entre chiens et loups, théâtre d’objets, 16h

24/03 : C’est ta vie, spectacle sur l’adolescence de la compagnie 3637, 16h

07/04 : La scène aux ados, des élèves de l’Académie de la classe d’arts parlés de Candice Guilini (Waremme), 16h

12/05 : Semilla (la graine en espagnol), de la compagnie Tea Tree, 14h & 16h

01/06 : La journée des familles, animations et ateliers

09/06 : Poucet, théâtre de marionnettes des Royales marionnettes, 16h