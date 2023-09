Une soirée théâtrale pour la bonne cause ce samedi à Waremme

La compagnie du Théâtre Arlequin présentera aussi cette pièce au Festival du Rire de Liège. Elle est jouée par Christian Dalimier, Philippe Vauchel, Delphine Dessambre et Maïté Wolfs, des acteurs bien connus dans notre paysage culturel. L’histoire raconte une soirée entre deux couples. Florence et Bruno invitent Alex et Sophie. Mais le diner qui devait s’annoncer serein va se transformer avec la révélation des secrets et des non-dits. Nous n’en dirons pas plus.

L’Inner Wheel de Hesbaye soutient diverses associations dont Le Bocage à Lincent. C’est une maison d’hébergement pour enfants en difficultés placés par le Service d’aide à la jeunesse. Le service club aide également l’Hacienda de Jodoigne. L’ASBL accompagne par ailleurs des parents et enfants en difficultés.

Le service-club féminin apporte aussi des aides matérielles directes au travers des shoe box au moment des fêtes de fin d’années. Les colis contenant des denrées non périssables, des produits d’hygiène corporels et également des livres sont destinés à diverses associations dont l’Entraide à Waremme, la Croix Rouge et à Fedasil à Jodoigne. "À Fédasil, de nombreuses boîtes sont distribuées aux dames principalement. Et nous prenons toujours le soin d’offrir nos shoe box dans de beaux emballages", souligne Catherine Goessens, membre de l’Inner Wheel.

Infos et réservations au 0498/55 00 44. Prévente 23 € au compte BE12 3631 1747 2292. 25 euros sur place, ce samedi 30 septembre dès 19h à l’IPES de Waremme.