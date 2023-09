Mont-Ngafula au Congo et Waremme resserrent leurs liens: "On a été super-bien accueilli"

Cela fait déjà un moment que les accords entre les trois Communes ont été signés. "Ici, c’était un voyage de reconnaissance qui a permis de faire un travail de synthèse et faire les conclusions nécessaires sur ce qui a déjà été fait là-bas", ajoute le Waremmien, qui précise que le trio a pu visiter les quartiers de cette commune, qui fait partie de Kinshasa, et entrevoir les réalités auxquelles sont confrontés les habitants. "Ici, on a pu délimiter le cadre du partenariat qui devra prochainement être validé par le collège communal et l’Union des Villes et Communes. Après seulement, on pourra établir un calendrier." Toutefois, on sait déjà que l’an prochain, une délégation congolaise viendra prendre part à des formations ici, en Belgique.

Pour rappel, ce projet de coopération, encadré par le PCIC (Programme de coopération internationale communale), de l’Union des Villes et Communes – qui le finance à hauteur de 116 000 € pour cinq ans – aspire à aider la Commune congolaise à améliorer sa gestion de l’état civil et à l’informatiser. Mais ce voyage, a-t-il donné de nouvelles idées pour que ce partenariat soit plus enrichissant et constructif encore ? "Oui, c’est certain. On a pu faire des constats qui nous permettront de mettre d’autres projets en place sur d’autres axes, qu’ils soient culturels, sportifs ou encore relatifs à l’enseignement, l’environnement…" Mais l’échevin n’en dira pas plus actuellement. "Ce sont des thèmes dont on devra parler avec l’Union des Villes et Communes avant de communiquer."

C’était le premier voyage de Julien Humblet dans un pays d’Afrique subsaharienne. "C’était tellement dépaysant. On ressent un certain choc des cultures, pas dans un sens péjoratif ici, mais au contraire. J’ai été marqué par la chaleur humaine, le sourire et la disponibilité des gens là-bas. Et on a été super bien accueilli." Ce qui a surpris le Waremmien également, "c’est qu’ils n’ont pas grand-chose, mais qu’ils ont une volonté de fer et qu’ils se donnent les moyens de faire fonctionner leur système, malgré le manque de matériel et de moyens, justement. C’est ce qui m’a le plus soufflé. Je me réjouis d’y retourner."