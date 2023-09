Des travaux de voiries dans le zoning de Waremme jusqu’en décembre

Deux phases seront nécessaires pour terminer les travaux. La première, qui est donc en cours, concerne la réalisation des travaux dans la moitié du carrefour situé côté Bleret. "Pour cette première phase, on estime la fin des travaux au 5 novembre, sous réserve des conditions climatiques", comme toujours. Les entreprises du zoning n’auront pas d’autres choix que de se rendre au parc d’activité via le village de Bleret pendant cette phase. "Un axe de circulation sera maintenu vers la rue des Petits Gravelots et au Fonds Râce en provenance de la chaussée Romaine. Durant cette première phase, l’accès aux entreprises situées au-delà de ce carrefour, côté Bleret donc, ne sera possible que via le village."

La seconde phase, elle, consistera en la réalisation des travaux dans l’autre moitié du carrefour, côté Waremme. "Le début des travaux de cette phase est estimé au 6 novembre et devrait prendre fin le 15 décembre. Là aussi, un axe de circulation sera maintenu vers la rue des Petits Gravelots et au Fonds Râce, mais en provenance de Bleret cette fois. L’accès aux entreprises situées au-delà de ce carrefour, et donc côté Waremme, ne sera possible que via le village de Bleret également."

Un itinéraire de déviations est prévu au départ du rond-point du Fond d’Or, d’où les automobilistes seront invités à continuer sur la chaussée Romaine en direction de Remicourt. Ensuite, au carrefour dit "du Congo", ils devront prendre à gauche vers Bleret via la rue Victor Rouvroy, vers la rue du Parc industriel en direction du zoning.