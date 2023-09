Trains en retard, en avance ou annulés en gare de Waremme: "C’était la semaine de l’immobilité !"

Le conseiller constatait également il y a quelques jours, lorsqu’un contrôleur annonçait aux navetteurs présents sur le quai le départ du train avant l’heure, "que des gens se sont mis à courir pour ne pas le louper. C’était le gros bordel sur le quai. Je ne comprends pas comment c’est possible".

Ces problèmes à répétition sur le rail amène Thierry Bataille, professeur à Helmo, à arriver en retard au travail. "Pour éviter de mauvaises blagues, je dois parfois prendre le train de 6 h 44, soit une heure plus tôt, pour arriver assez tôt à Liège pour le début des cours à 8h30. Alors qu’en prenant le train de 7 h 44, quand tout va bien, j’arrive aux Guillemins à 8 h 10, ce qui me laisse largement le temps d’arriver. Ce n’est pas normal."

"C’est vraiment très compliqué"

Et le pire, pour le conseiller, "c’est que la SNCB a reçu une dotation fédérale de 14 milliards d’euros pour quatre années. Malgré cet investissement, c’est encore plus n’importe quoi… Où est le service public ici ?"

Une situation qui, malgré les coûts importants du carburant, incite davantage les personnes à utiliser leur voiture, toujours selon l’élu. "On avait deux voitures dans notre ménage. J’ai décidé il y a un an de vendre l’une d’elle en me disant qu’une seule suffirait, dès lors que je me rendais au travail en train. Mais en fait, c’est vraiment très compliqué."

Et pour l’élu, il faut que ça bouge. "Si rien n’est fait au niveau fédéral pour régulariser la situation, on va droit dans le mur. Car là, on détricote le service public. Ça n’a pas de sens. Alors qu’en Flandre, Il n’y a pas de problème de ce genre", prend en exemple Thierry Bataille qui ajoute qu’on se plaint que les villes sont saturées de voitures mais "on ne fait ri en. Ce n’est pas comme ça qu’on va améliorer la situation. C’est du grand n’importe quoi."

"On est conscient que notre système est sous pression"

La SNCB, par la voix de sa porte-parole Élisa Roux, explique que jusqu’ici en 2023, "ce sont 88,5% des trains qui étaient à l’heure, les retards constatés ne dépassant pas les six minutes . En juillet et août, la ponctualité des trains a été à chaque fois supérieure à 91%. La ponctualité est et reste l’une des principales priorités de la SNCB."

Les raisons des potentiels retards ? "Il y a des conséquences provoquées par des tiers comme lors d’intrusions sur la voie (NDLR: ce fut le cas durant cette semaine dans la région, comme nous en informait par ailleurs Infrabel) . Il y a aussi des retards dus à des travaux d’infrastructure (NDLR: quelques avaries matérielles ont été observées durant la semaine mais rien ne nécessitant de perturber les trains, informait également Infrabel).

Des mesures prises pour la ponctualité

Autres causes, cette fois liées directement à la SNCB, "c’est notamment la livraison retardée de nos nouveaux trains M7. On utilise donc toujours des trains plus anciens qui sont plus susceptibles de tomber en panne", défend Élisa Roux, qui précise que depuis fin 2021, la SNCB connaît une carence en personnel qui provoque depuis des suppressions de trains "à titre préventif".

Des mesures ont d’ailleurs été prises pour améliorer la ponctualité des trains, notamment pour les voyageurs de la liaison IC entre Liège, Namur et Bruxelles "qui pourront profiter des nouvelles voitures M7 à double étage dès la fin de l’année. D’ici 2032, la moitié de notre flotte aura été renouvelée."