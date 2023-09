À Waremme, l’opération Place aux enfants fait son cirque… Chabri

En plus des ateliers et du spectacle, le cirque Chabri proposera une exposition sur les plus de 150 ans d’histoire de cette famille et de sa tradition circassienne. "Il y aura des peintures anciennes de grande valeur, des affiches dont certaines datent de 1965 et de bien avant, des images de collaboration avec le cirque Bouglione…", conclut l’animatrice.

Comment s’inscrire ? Pour les petits Waremmiens de 8 à 12 ans, il faut envoyer un mail à cce@waremme.be. Pour le tout public, il faut prendre contact avec le centre culturel au 019/58 75 23.