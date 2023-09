Waremme: des logements modulaires pour les réfugiés ukrainiens à la Haute Wegge

Qu’entend-on par "logements modulaires" ? Il s’agit surtout de logements qui seront construits en préfabriqué. Trois logements plus exactement, "dont l’un sera équipé d’une chambre, un autre de deux et un troisième équipé de trois chambres". Chaque loge sera équipée de sanitaires, d’une douche et d’un lieu de vie propres. "Chaque habitat sera totalement autonome", précise le président de l’action sociale.

La gestion de ces logements, une fois érigés, sera confiée au CPAS de Waremme, donc. "Lorsque plus aucun Ukrainien n’aura besoin de cette aide, ces logements serviront de logements d’urgence, provisoires donc, aux Waremmiens qui se retrouvent sans abri pour une raison ou pour une autre."