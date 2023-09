Mise en conformité électrique des bâtiments communaux à Waremme: place bientôt aux travaux

Remettre en conformité électrique les bâtiments communaux de Waremme, c’est l’objet d’un marché estimé à 44 624 € et dont la phase 2, celle des travaux, a été unanimement approuvée par le conseil communal de Waremme le lundi 11 septembre dernier. Les bâtiments concernés ? "Il y a tout d’abord les bâtiments du complexe culturel (NDLR: maison de jeunes, centre culturel, académie de musique et local des loisirs) mais aussi les écoles d’Oleye, de Bovenistier et de la Champanette", précise le bourgmestre, Jacques Chabot.