Le Lions Club de Waremme soutient l’opération Cap 48

D’ailleurs, le jeudi 28 septembre prochain marquera le lancement de cette opération dans les locaux de l’entreprise de travail adapté Jean Gielen. "Nous invitons tous les membres de la communauté à se joindre à nous. Nous appelons également à réserver un accueil des plus chaleureux à nos vendeurs qui seront présents dans différentes localités de notre secteur. Cette vente de post-it s’étendra du 6 au 15 octobre. Chaque achat contribuera à notre mission collective de soutien à Cap 48 et de faire une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin."

Sous la présidence de Marc Martin, le Lions Club de Waremme s’est imposé comme un acteur clé dans le soutien financier de deux institutions locales. "Tout d’abord, l’ETA Jean Gielen, constituée en 1970 à l’initiative de notre club, poursuit Jean-Paul Remacle. Cette entreprise offre un environnement de travail adapté aux personnes en situation de handicap, contribuant ainsi à leur intégration professionnelle et à leur épanouissement. La seconde institution qu’on soutient est le service d’accueil de jour “Jean Thewis” qui offre un soutien indispensable aux personnes ayant des besoins particuliers, favorisant leur autonomie et leur bien-être."

Outre ces engagements à long terme, le Lions organise régulièrement des activités ponctuelles à caractère social. "Que ce soit pour aider des familles dans le besoin, soutenir des initiatives locales, apporter une assistance lors de crises humanitaires telles que la pandémie de Covid-19 ou encore la situation des réfugiés ukrainiens."

Afin de collecter des fonds, le Lions organise des événements dont, notamment, les incontournables ventes d’œufs de Pâques et souper aux moules. "Une date à bloquer dans les agendas est le dimanche 5 mai 2024, car nous organiserons une marche Adeps entièrement au profit de Cap 48. Cette initiative, qui partira de Geer, promet d’être une journée mémorable alliant activités physiques et soutien à une cause noble. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses."