Semaine de la mobilité à Waremme: un premier Pedibus à l’école de Bovenistier

Ce mercredi, donc, les encadrants, des employés communaux, iront chercher les enfants le matin, à 8 h 20, dans la rue Mignolet. "Les enfants seront divisés en deux groupes et emprunteront deux itinéraires", encadrés par un adulte pour dix enfants. Et chaque jour, c’est un itinéraire différent qu’emprunteront les écoliers et leurs encadrants.

Mais quel intérêt, que celui d’organiser un Pedibus ? "La mobilité douce n’a que des bénéfices, motive Virginie, qui encadrera elle-même des enfants ces prochains jours. C’est bon pour la santé, c’est bien plus agréable que de prendre la voiture et en plus, ça permet de rencontrer d’autres personnes en chemin."

La volonté communale, c’est de pérenniser l’initiative, mais la chose n’est pas si simple. "Dans un monde idéal, ce serait super que les comités de parents des écoles prennent la relève et organisent les Pedibus, ajoute la chargée de communication. Mais c’est quelque chose de compliqué."

L’échevine de l’Enseignement, Stéphanie Kiproski, abonde en ce sens. "On aimerait pérenniser cette initiative, oui, mais le problème, c’est l’encadrement, dit-elle. On avait déjà essayé une action similaire il y a quelques années, notamment pour désengorger la mobilité aux abords des écoles. Mais on n’a pas les moyens de mettre à disposition du personnel communal en continu pour assurer l’encadrement."

Une mission qui reste donc difficile à mettre en œuvre sur le long terme.

Il est encore possible d’inscrire votre enfant pour prendre part au Pedibus cette semaine. Il suffit de prendre contact avec la Ville au 019/67 99 84.