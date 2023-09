Après le train fantôme, c’est une navette fantôme qui dessert la gare de Waremme

Stupeur ce matin pour les usagers du train P (heure de pointe) de 7h11 reliant Waremme à Liège-Guillemins et desservant toutes les gares locales entre les 2 villes : le train n’apparaît pas sur l’application. Rapide passage sur le site web de la SNCB et même constat : pas le moindre signe du train. Une recherche sur d’autres jours de la semaine donne le même résultat : ce train, très prisé, notamment par les étudiants suivant une scolarité en cité ardente, a disparu. Aucun message ne s’affiche. C’est comme si ce train n’avait jamais existé. Une adaptation des dessertes depuis la gare de Waremme ? Normalement, elles avaient été mises en place la semaine précédentes et le seul impact pour ce train P était d’avoir été retardé d’une minute.