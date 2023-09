Plus de 4 000 kilomètres parcours par les deux voitures partagées à Waremme: "premiers mois encourageants, plus creux en été"

Depuis bientôt six mois, Waremme dispose de deux voitures électriques partagées. L’heure de dres.ser une première tendance est donc venue.

Le projet mis en place en partenariat avec la société privée Neri Share by Autosphere a déjà séduit 24 utilisateurs différents (ce chiffre date du 10 août, les dernières évolutions n’ayant pas pu nous être communiquées ce samedi). "On remarque que le démarrage durant les trois premiers mois a été très encourageant, et que l’été a été plus creux", note Julien Humblet, échevin de la Mobilité (PS-IC)

Concrètement, la voiture stationnée sur la place Gramme (avenue Edmond Leburton) recueille 30% de succès en plus que celle de la place Ernest Rongvaux (gare). Ce samedi, le compteur de la Renault Zoé de la place Gramme affichait 2 457 km parcourus. "Au total, ce sont plus de 4 000 km qui ont été parcourus par nos deux véhicules, note Barbara Branle, responsable marketing Autosphère, et ce qui est très encourageant, c’est le retour des utilisateurs. Ils nous donnent une note de 9,8 points sur 10 en termes de satisfaction." 90% d’entre eux effectuent des trajets de moins de 100 kilomètres, la distance moyenne parcourue étant de 54 kilomètres. "Mais la plupart des Waremmiens l’utilisent pour des trajets bien plus courts allant de 4 à 30 kilomètres, le temps moyen d’utilisation étant de 6 h 30."

Particularité: les deux véhicules sont aussi à la disposition du personnel communal. La Ville verse en effet 500 € par mois pour bénéficier de 9 heures d’utilisation hebdomadaire. Ce qui a été rappelé vendredi aux différents services lors d’un petit-déjeuner. À la mi-août, seuls quatre membres du personnel communal avaient emprunté un véhicule. "La brigadière des techniciennes de surface l’utilise, le personnel de la bibliothèque ou encore la responsable des différentes salles de la commune aussi", glisse l’échevin Julien Humblet.

4 € de l’heure + 0,27 € par km

Pour rappel, avant d’utiliser ces deux véhicules, il faut disposer d’un smartphone et télécharger l’application Share Mobility pour s’inscrire et réserver un véhicule. Le coût ? 4 € par heure + 0,27 € par km parcouru ; 29 € par 12 heures + 0,27 € par km parcouru ou encore 45 € par 24 heures + 0,27 km par km. "Pour séduire davantage de Waremmiens, il serait peut-être bon d’imaginer des mini-séances d’initiation, a suggéré ce samedi le conseiller Thierry Bataille (W@lter). C’est dommage que ce n’était pas le cas ce samedi. Ça permettrait aux citoyens de découvrir la conduite d’une voiture électrique, avec de surcroît, une boîte automatique." L’idée est loin d’être saugrenue.