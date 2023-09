Moins d’arbres et plus d’eau dans les bassins de la future réserve de Bleret (Waremme)

Nouvelle étape dans la mise en place d’une réserve naturelle aux anciens bassins de décantation encore en friche et autrefois propriété de la sucrerie tirlemontoise, à Bleret. "On peut compter sur la collaboration de Hesbaye Frost, qui cherche un lieu pour stocker jusqu’à 300 000 m3 d’eau", explique l’échevin Humblet. C’est pourquoi une convention entre la Ville et l’entreprise va être signée. "Pour qu’elle puisse aménager les bassins 4, 5 et 6. Les 4 et 5 permettront le stockage de l’eau en hiver avant sa redistribution aux agriculteurs pour l’arrosage en été, ce qui évitera de puiser dans les nappes. Le bassin 6, lui, racheté par Natagora, sera aménagé pour y faire une zone humide qui accueillera diverses espèces." Quant au bassin 1, il est trop enterré et demanderait trop de travaux pour le remettre au jour et le réalimenter en eau. "Par contre, on ambitionne de créer une fine lame d’eau dans les bassins 2 et 3 afin d’y créer une zone marécageuse et d’y attirer encore d’autres biotopes."