Sur le vinyle de la salle de village de Bettincourt, "il n’est plus possible de jouer en sécurité"

L’échevin des Sports, Julien Humblet, annonce que ce débat peut d’ores et déjà être clos puisque la rénovation de cette salle de village est déjà budgétisée. "Je trouve qu’il est plus sain que ce soit la Ville qui se charge de ce travail, pour ne pas générer une fausse concurrence entre les différents utilisateurs."

Le point concernant cette réfection de la salle est d’ailleurs déjà à l’ordre du jour du conseil communal du mois de novembre.

Le club de tennis de table au complexe ?

Avant l’intervention de l’échevin, le conseiller Christian Trollin (PS-IC) proposait au conseiller Bataille de trouver un créneau au complexe sportif pour accueillir le club de tennis de table. "En tant que président du complexe sportif, je sais qu’on est en mesure d’accepter un nouveau club et de lui offrir des installations plus sportives et plus correctes. On reste ouvert." Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd côté opposition, mais ce que veut surtout le club de tennis de table de Bettincourt, c’est de pouvoir continuer à s’entraîner dans "sa" salle, dans "son" village.