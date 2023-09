Le Marché du soir de Waremme innove avec un flash mob

De leur côté, les organisateurs espèrent que le temps sera avec eux. "Nous avons dix commerçants en moins que l’année passée. Nous supposons que c’est dû à la météo que nous avions eue en 2022. On espère donc avoir plus de chance ce dimanche", explique Robin Masquelier, un employé du syndicat.

Un flash mob organisé

Cette année, le Royal Syndicat d’initiative de Hesbaye a décidé de s’associer avec Passage 9, le centre culturel de Waremme, avec le soutien du PCS et de la MJ l’Atel’Yé. De ce fait, un flash mob est prévu sur place. "Nous allons d’abord en réaliser un premier à 17 h 30 avec les associations et clubs sportifs waremmiens, et puis un deuxième sera prévu alors à 18 h 30 avec la possibilité pour le public de se joindre aux associations." Pour rappel, un flash mob consiste à rassembler un maximum de personne pour réaliser une chorégraphie. "Nous invitons chaleureusement tous les citoyens qui le souhaitent à nous rejoindre !"

Infos au 019/33 08 80 ou sur sih.waremme@skynet.be ou via www.sihwaremme.be