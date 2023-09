La Ville de Waremme vous aide financièrement à stériliser ou castrer vos chats et les chats errants

La "campagne de stérilisation/castration des chats errants et domestiques pour les personnes à faibles revenus" est lancée. Une subvention remise aux Waremmiens, à faibles revenus donc, qui couvre l’identification via la puce, la stérilisation et la castration, d’un seul chat par ménage et ce, chez le vétérinaire désigné par la Ville de Waremme. "Les Communes bénéficient de 3000 € pour mettre en place cette aide, informe Aurélie Van Keerberghen, l’échevine du Bien-être animal. Cette somme permettra de stériliser les chats domestiques mais aussi les chats errants, atteints de certaines maladies qui sont transmises aux chatons."