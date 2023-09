Une nouvelle chambre d’hôte au château de Sélys-Longchamps à Waremme

C’est un nouveau projet de chambre d’hôte qui ouvre ses portes au château de Sélys-Longchamps, à Waremme. Ce loft, du nom de Selysi, voit le jour grâce au travail de Pierre della Faille qui n’est pas inconnu des lieux puisqu’il est le fils de Chantal della Faille, propriétaire du château. Son idée: réhabiliter ce bâtiment datant de 1850. "Ce projet vient du fait que je voulais redonner une vie à cette partie du château qui n’était plus occupée depuis plus de 50 ans et qui pourtant, possède beaucoup de potentiel. J’ai donc profité de mon congé parental pour me lancer dans ces grands travaux qui ont duré un an."