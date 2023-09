Nouveaux marquages des zones 30 aux abords des écoles de Waremme

Les marquages routiers de huit zones 30 situées aux abords des écoles vont être refaits et revisités au moyen de marquages colorés. Pour ce faire, et surtout pour bénéficier de tarifs préférentiels, la Ville de Waremme adhère à une centrale d’achat de la Région wallonne. "Ce projet va permettre de délimiter précisément et visiblement où commencent et où se terminent les zones 30, précise l’échevin de la Mobilité, Julien Humblet. Toutes les écoles ne sont pas encore reprises dans ces huit zones mais il s’agit ici d’un début. L’objectif est de commencer par ces huit endroits pour démarrer cette nouvelle politique de sécurisation des abords d’écoles." À noter que des huit zones choisies, quatre nécessiteront des réfections de voirie: l’école de Bettincourt (rues Medaerts et Mulhoff), celles d’Oleye (rue des Peupliers), celle de la Champanette (rue des Hortensias) et l’école de Bovenistier (rues Mignolet et Saint-Hubert).