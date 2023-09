À Waremme "le stationnement sauvage est un problème préoccupant, il n’est désormais plus toléré"

Il rappelle que le code de la route interdit le stationnement là où il représente un danger manifeste ou une gêne inutile pour les autres usagers de la route. C’est-à-dire "sur les trottoirs, les accotements en saillies dans les agglomérations, sauf si conditionné par une réglementation locale ; sur les pistes cyclables, les passages pour piétons et à moins de cinq mètres de ceux-ci."

Pourtant, les places de stationnement ne manquent pas dans la capitale hesbignonne puisqu’on dénombre une quinzaine de parkings publics qui comprennent pas moins de 1193 places. "Certaines rues permettent déjà, via une signalisation adéquate, un stationnement partagé sur la route et sur le trottoir, ajoute le mayeur. L’offre de stationnement en ville constitue du stationnement en voirie mais aussi les parkings communaux", qui sont tous gratuits. Pas d’excuse, donc.

André Jamers: "Après la sensibilisation, place à la répression"

Vu que le problème persiste malgré des mois de campagne de prévention et d’information, le collège communal a maintenant décidé de durcir le ton. "On va encore sensibiliser et informer. Ensuite, à la demande du collège communal, viendra la campagne de répression. Car les gens ne respectent pas les règles et continuent malgré nos efforts à se stationner n’importe où, n’importe comment, et tout particulièrement aux abords des écoles. Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre…", annonce le chef de corps de la zone de police Hesbaye, André Jamers, qui précise qu’il s’agit ici de sanctions administratives. La police administrative waremmienne veillera elle aussi au grain.