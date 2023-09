Le Relais pour la Vie, à Waremme, a rapporté plus de 30 000 € pour la lutte contre le cancer

Et puis, il y avait tous ces stands, issus de la vie sociale ou commerçante des environs, qui ont contribué à la réussite de l’initiative et qui ont permis de se sustenter et de se désaltérer… et de découvrir les petites merveilles brassicoles du coin.

Quant aux Battants, ceux atteints d’un cancer ou en rémission, ils ont pu montrer leur enthousiasme en donnant le départ de ce tour d’horloge. Ces 24 heures se sont déroulées sans anicroche, sans mouvement d’humeur, mais avec cet incommensurable sens du service d’une organisation sans faille et, surtout, bénévole. Et qui remettra l’an prochain l’ouvrage sur le métier, notamment en ayant déjà songé à disposer les stands et le podium d’une autre manière. En attendant, les organisateurs ont montré que le bénévolat n’est pas un vain mot à Waremme. Eux aussi ont remporté une belle bataille, celle de redonner du goût à la vie et aux gestes solidaires.