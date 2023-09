Lancement de l’e-guichet à Waremme avec un portail "parent"

Autre service désormais proposé à Waremme via l’e-guichet, c’est le "portail parent" qui, comme l’appellation l’indique, s’adresse aux parents d’enfants fréquentant les écoles communales de Waremme. Désormais, plus de papiers à rentrer aux enseignants pour commander des repas mais bien un formulaire en ligne à compléter via la plateforme.

Par contre, contrairement aux demandes qui peuvent être formulées en ligne pour certaines démarches, ici, pas le choix ! Les parents qui souhaitent commander des repas pour leurs enfants à l’école doivent passer par le portail parent. Ils peuvent également y remplir la fiche santé et inscrire leurs enfants aux plaines de vacances. À ce jour, sur environ 750 enfants au sein des écoles communales de Waremme, quelque 250 élèves y sont inscrits. Une fois la commande enregistrée, les potages et/ou repas sont à payer. La plateforme étant autonome, il est possible d’annuler une réservation jusqu’à la veille avant 10h du matin.

À noter que l’e-guichet est accessible via l’application "Itsme". On précise à la Ville que les personnes qui éprouveraient des difficultés de manipulation peuvent demander de l’aide.