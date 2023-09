Nouvelle identité visuelle pour la Ville de Waremme, exprimée avec un "Cœur de Hesbaye"

"Il s’agissait de simplifier pour avoir un impact plus fort, pour plus de cohérence, tout en mettant en valeur le territoire par l’image, poursuit le bourgmestre. La nouvelle identité ne se limite pas à un logo mais cela doit se décliner sur toute une série de supports et ce, jusqu’aux camions du service des travaux et véhicules du CPAS."

Exit, donc, l’évocation des trois tours du blason de la Ville de Waremme ainsi que le W se terminant par un épi, symbolisant la Hesbaye. Place, désormais, à un assemblage de traits rouges de manière à former un cœur, évoquant ainsi "Cœur de Hesbaye" et permettant, comme l’a relevé Jacques Chabot, de conserver la notion d’ancrage en Hesbaye. Des traits qui peuvent être adaptés en blanc sur d’autres couleurs en lien avec la charte graphique. Bref, une nouvelle identité qui entend "rendre Waremme attractive et lui donner une image forte à l’extérieur, tout en symbolisant notre diversité et ce qui nous rassemble", précise, pour sa part, l’échevin Hervé Rigot.

Le logo sur 40 nouvelles poubelles et aux entrées de la ville

S’il s’agit bien d’un cœur, dans l’idée de créer une identité fédératrice vis-à-vis de tous les services, tous les villages de l’entité, "on peut aussi y voir deux mains qui se serrent", soulève François Bodarwé, pour le bureau "Synthèse".

Si on peut déjà observer çà et là la nouvelle identité visuelle de la Ville de Waremme (site internet, page Facebook, roll-up…), un plan d’actions a été établi de manière à l’appliquer au fur et à mesure, et selon les budgets inscrits, partout où cette identification s’impose. Ainsi, en priorité, il est prévu de modifier, dans le courant de ce mois de septembre, les totems des entrées de ville, le lettrage au sein de l’administration communale et du charroi ainsi que les poubelles dans les villages. Une quarantaine de nouvelles poubelles affichant le "Cœur de Waremme" y seront placées. Suivront une cinquantaine de poubelles et quatre îlots de tri au centre-ville.