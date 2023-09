Le Relais pour la vie et contre le cancer, c’est ce week-end au collège St-Louis

"L’an dernier, nous nous étions limités à 10 heures en raison de ce Covid toujours là, expliquent les responsables waremmiennes. Cette fois, nous partons pour le tour d’horloge et nous sommes, pour l’instant, à 22 équipes inscrites, qui vont se relayer pendant 24 heures sur des tours de piste, en courant ou en marchant."

À raison de 10€ par participant, les calculs de rentabilité sont vite faits, d’autant que des formations comptent jusqu’à 80 participants. Et puis, le site du collège waremmien comporte aussi son lot de stands de restauration, de boissons, et de groupes d’animation, dont les recettes sont aussi virées intégralement à la Fondation. "L’an dernier, nous avons récolté exactement 13480€, apprend-on. On pense que cette somme va être largement dépassée ce week-end, d’autant que le beau temps sera de la partie."

La spécificité de ce Relais pour la vie, c’est aussi la présence des battants, ceux qui ont vaincu le cancer ou qui luttent contre cette maladie. Eux aussi apportent leur pierre à l’édifice et il leur est rendu hommage lors de la cérémonie d’ouverture avec ce tour d’honneur qui leur est réservé. On en attend ce samedi plus de 140.

Et puis, toujours samedi, sur le coup de 21 h, il y a cette cérémonie des bougies. En achetant pour 5€ un sac à bougie et en y inscrivant un souhait, un message (dessin ou photo…), on rend ainsi hommage tout en allumant la flamme de l’espoir. Disposées le long de la piste, ces lumières porteront le signe de l’espoir, d’une fierté, d’un souvenir, d’un merci.

Enfin, la cérémonie de clôture mettra à l’honneur et remercie toutes les personnes qui ont participé à l’événement.

Relais pour la vie, au Collège St-Louis, avenue du Prince Régent à Waremme, du samedi 9 septembre à 15h au dimanche 10 septembre à 15 h.