Deux Hesbignons lancent "Belgae", une marque de vêtements destinée aux artistes

Avec "Belgae" (Belge en latin), ce sera désormais possible sur des tee-shirts ou polos. Chaque artiste propose une œuvre et le tour est joué. "On ne se limite à rien. Bien sûr, il y a des logos qui seront plus compliqués que d’autres. Mais au niveau du style, on veut respecter scrupuleusement l’envie de l’artiste, précise Cyril Gendarme qui n’était pourtant pas un artiste à la base. Je suis ingénieur en informatique alors que Miguel a suivi des études en commerce extérieur. Tous les deux, nous connaissons plusieurs artistes en Wallonie et quand on a proposé l’idée à nos entourages, ils étaient emballés."

Déjà plusieurs collaborations

Mis sur pied il y a seulement quelques jours, "Belgae" connaît déjà un certain succès puisque des collaborations sont déjà en route. "On vient de signer huit contrats et six autres sont en cours de finalisation, précise Cyril. On ne se limite pas qu’à la province de Liège. On veut toucher toute la Belgique."

Avec une telle marque, les instigateurs de ce projet ont évidemment décidé de collaborer avec des firmes belges. "Il était inconcevable pour Miguel, originaire de Waremme, et moi de travailler avec des pays lointains. Les produits proposés, c’est du haut de gamme, on ne souhaite pas vendre des produits de mauvaise qualité. L’important, c’est l’œuvre d’art de l’artiste."

Pour acquérir les différents produits, il faut voudra débourser entre 40 et 70 €. Et la rémunération des artistes, là-dedans ? "C’est clairement du win-win. À chaque tee-shirt ou polo vendu, on reverse 60 % de la somme aux artistes, note Cyril. Cela leur permet également davantage de visibilité. Le site internet est idéalement référencé afin d’être le plus visible possible. “Belgae” est une réelle vitrine pour chaque artiste. Je pense notamment à ceux qui sortent de Saint-Luc et qui veulent se lancer rapidement."

Ambitieux, les jeunes Hesbignons ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. "Avec Miguel, on se connaît depuis les secondaires au Collège à Waremme. Nous avons tous les deux cette envie d’entreprendre depuis quelques années", résume Cyril Gendarme.

Ils ont osé franchir le pas et de bien belle manière !

Retrouvez toutes les informations sur www..belgae.be