Le complexe sportif de Waremme a son nouveau dojo

Dés l’été 2022, des travaux ont donc été entrepris dans les locaux adjacents à la salle principale du hall omnisports. L’ancien dojo a donc été renouvelé et surtout remis au goût du jour avec une surface marquée au sol et une meilleure isolation notamment. "On peut donc reprendre les cours aujourd’hui, annonce le sensei. Pour le moment, nous avons 127 licenciés mais les chiffres peuvent évoluer." Ce week-end, des démonstrations ont été organisées à l’occasion des festivités des 50 ans du complexe. De quoi motiver d’éventuels amateurs à se lancer dans cet art martial.

Du baby-karaté dès l’âge de 4 ans

Il existe en effet des cours pour absolument toutes les catégories d’âge. Et cela peut commencer dès 4 ans !

"Cela s’appelle du baby karaté, précise Michel Lelièvre. Cela s’apparente davantage à de la psychomotricité, mais autour du karaté."

Ensuite, un groupe de 6-12 ans est amené à découvrir les rudiments de la discipline. Après 12 ans, c’est ouvert à tout le monde, même les seniors. "J’ai un élève qui est plus âgé que moi et j’ai 64 ans, sourit le sensei. En plus de cela, c ’est mixte, il y a de la place pour tout le monde." Le nouveau dojo devrait d’ailleurs devenir un argument supplémentaire pour ceux qui hésiteraient encore à s’inscrire.