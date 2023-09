Série "Un musée, un objet": Toine, la cétoine dorée, est la mascotte d’Hexapoda à Waremme

C’est quoi un insecte ? La question peut sembler simpliste, mais la réponse n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît… "Tout ce qui ne possède pas six pattes n’est pas un insecte", lance Frédéric Francis, doyen de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège) et président d’Hexapoda à Waremme. D’où le nom "Hexapoda" donné à cet insectarium reconnu comme musée, hexapode signifiant avoir six pattes. Et pour le représenter, ni abeille ni coccinelle, du déjà-vu, mais bien une cétoine. Plus exactement une cétoine dorée, devenue la mascotte d’Hexapoda. Toine, c’est ainsi qu’elle a été baptisée. Parmi les collections, il y a notamment une boîte de cétoines dorées. "Le choix pour la mascotte est d’abord esthétique. On dit de ce petit scarabée que c’est un insecte bijou. C’est plutôt joli, plutôt attractif. Puis, si l’on se réfère aux récits de Fabre, il décrit la cétoine comme un insecte utile puisque sa larve contribue à la décomposition de matières organiques. Cet insecte indigène a donc un rôle favorable vis-à-vis de l’environnement. De plus, selon les autres caractéristiques de Fabre, c’est un insecte travailleur et résistant au froid. Quand on lit cela, on ne peut que se dire que cela correspond à la description du Hesbignon", précise Frédéric Francis en riant. Un modèle plutôt sympa, donc, pour une mascotte !