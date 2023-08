Dina tombée d’une falaise à Benidorm: la maman va porter plainte contre l’État belge

Et c’est son frère, André Duchesne, qui prend aujourd’hui la parole. "Tout d’abord, on se sent floué par notre avocat, qui nous avait promis qu’on verrait un juge d’instruction, dit-il. Or, ça n’est jamais arrivé. C’est un droit pour ma sœur (NDLR: Carine Duchesne donc) que de savoir ce qui est arrivé à sa fille. Or, en septembre dernier, la Chambre du conseil nous a dit que faute d’éléments, rien ne permet de déterminer qu’il s’agit d’un meurtre. Mais elle s’évertue à dire qu’il s’agit d’un suicide. Si on n’a pas assez d’éléments pour dire qu’elle a été poussée de la falaise par son ex-compagnon, sur quoi se base-t-on alors pour dire qu’elle s’est suicidée ? On ne nous accorde même pas de bénéfice du doute…"

Car c’est bien là où ça coince pour la maman et sa famille. "Pourquoi disent-ils qu’elle s’est suicidée ? Qu’en savent-ils ?", répète le Waremmien.

"On nous empêche d’accéder au dossierde l’enquête"

Ce que déplore également André Duchesne, c’est que la justice belge ne permet pas à la famille de consulter le dossier de l’enquête. "Au pénal, on nous refuse l’accès au dossier, ajoute l’oncle de Dina. Il y a quand même des lois en Belgique. Comment peut-on laisser une mère comme ça, sans réponse sur ce qui est arrivé à son enfant ?"

C’est pourquoi plainte sera donc déposée contre l’État belge, "même si on nous dit que ça n’aboutira pas, peu importe. Ma sœur dépérit et a besoin de sentir que la justice prend cette affaire au sérieux. Car c’est bien ça le plus difficile pour elle, c’est d’avoir l’impression que rien n’a jamais été fait."