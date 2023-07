Lionel Henrion (W@lter): "La place de L’École moyenne est extrêmement minérale", à Waremme

Lionel Henrion déplore que des subsides aient été acceptés par la Ville pour la déminéralisation de la place de Hesbaye au Tumulus et de la place Piette à Lantremange, "mais qu’en parallèle on construise une place de L’École moyenne comme ça. C’est totalement paradoxal. Sans compter qu’ici, on a explosé le budget."

Le mandataire n’est pas d’accord non plus avec les propos tenus par l’échevin Dubois dans nos pages le 15 juillet. "Il dit que les Waremmiens se réapproprient la place. Je ne suis pas d’accord. Les gens recherchent des coins d’ombre lors des fortes chaleurs. Or, la nouvelle place est suffocante, justement." Le conseiller l’ignorait encore mais plusieurs arbres seront bel et bien plantés à la Sainte-Catherine (la période idéale pour la plantation d’arbres), dans les fameux bacs à fleurs. "OK, mais ce n’est pas ça qui rendra les sols perméables", insiste-t-il.