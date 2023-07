Les Waremmiens se réapproprient la nouvelle place de l’École moyenne

C’est que les nouveaux aménagements de la place rendent les piétons maîtres de l’espace. "On aspire aussi, et c’est bien le but, à ce que des événements culturels et festifs s’y organisent." Et c’est vrai que la place est bien plus épurée et propice à accueillir des festivités. "La place est voisine du pôle culturel (NDLR: qui accueille le centre culturel, l’académie et la maison de jeunes) , qui pourra clairement se l’approprier et y proposer spectacles et autres activités."

Le coffret électrique a d’ailleurs été replacé pour justement permettre aux occupants de la place lors d’événements d’y avoir aisément accès. "Avant, il n’était pas accessible."

L’échevin note également que la façade du pôle culturel, qui est en réalité l’ancienne école moyenne de Waremme, est bien mieux mise en valeur depuis que les travaux y ont été réalisés. "On espère aussi que la revitalisation de la place redynamisera le début de la rue Joseph Wauters, qui est moins fréquentée."

La statue de Joseph Wauters toujours présente sur la place

La statue de Joseph Wauters trône toujours sur la place, pour le plus grand bonheur des citadins. "C’est vrai qu’on avait pour projet de la déplacer vers le parc des Mayeurs, vu que Joseph Wauters a été bourgmestre de la Ville, ajoute Raphaël Dubois. Mais cette idée n’a pas été super-bien reçue par les Waremmiens. On a donc changé d’avis et décidé de l’y laisser."

Et la suite ? Prochaine étape, c’est la revitalisation de la rue Joseph Wauters avec l’accent mis sur ses trottoirs, "qui seront rabaissés au même niveau que la voie carrossable. Il n’y aura donc plus de bordure, ce qui facilitera la mobilité piétonne" et ouvrira l’espace aux regards. "On compte cependant minimiser les pertes de parkings."