Waremme: pas clairement définie, la zone 30 rue des Près ?

Début après le bois, fin au rond-point

L’échevin de la Mobilité, Julien Humblet, explique qu’un marquage au sol est bien prévu à cet endroit et qu’il sera accompagné des codes couleurs conformes au code de la route. "Il est inscrit au PIC 2022-2024." Concernant la rue des Prés, l’échevin informe que la zone 30 commencera après le bois et se terminera officiellement au rond-point du tennis. "On va aussi placer des éléments de chicane pour bien délimiter la zone, en plus d’inciter les automobilistes à ralentir."