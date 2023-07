Légende du football hesbignon, Henri Verjans entame sa 50e saison : "Je ne veux plus entraîner mais j’ai toujours la passion"

Malgré autant d’années dans le football, sa passion reste intacte. " Je ne souhaite plus entrainer car ce métier n’est plus fait pour moi. Par contre, j’ai toujours la flamme comme dirigeant, explique le beau-frère de Jean-François De Sart. Je continuerai à rester dans le milieu du foot tant que le feu sacré est là. En l’espace de quelques années, les mentalités ont pas mal changé. Le contact avec les joueurs n’est plus comme avant mais j’aime ce club. Cette saison, on doit essayer de redorer le blason avec nos moyens. Je suis confiant car le groupe est composé de jeunes motivés et très intelligents."