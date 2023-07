Chloé Herbiet bat son record personne sur 5000 m au metting de Liège

La Marchoise du club de Waremme a encore très nettement amélioré sa meilleure performance sur 5000 m mercredi soir, au cours du meeting international de la province de Liège. Dans une course qui a été remportée par l’Éthiopienne Aynadis Mebrit en 14.45.70, la Famennoise a pris la 12e place et bouclé l’épreuve avec un chrono de 15.42.68. Elle améliore ainsi de près de 16 secondes son précédent record personnel, établi à Karlsruhe le 20 mai. Mais elle reste néanmoins en 2e position dans la hiérarchie belge 2023, derrière Lisa Rooms (15.26.27) et devant Juliette Thomas (16.09.42). Si son chrono ne peut entrer en ligne de compte dans la hiérarchie des records de la province de Luxembourg (puisqu’elle est affiliée à un cercle liégeois), on soulignera que Chloé Herbiet n’est plus désormais qu’à une seconde et demie de la meilleure performance de Véronique Collard sur la distance. En 1989, alors qu’elle était âgée de 26 ans, la Paliseuloise, multiple championne de Belgique de cross et sur 10 000 m, avait couvert la distance en 15.41.24 alors qu’elle portait les couleurs de l’Excelsior Bruxelles.