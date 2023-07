On va rééclairer les terrains en gazon de la Haute Wegge à Waremme

Les nouveaux équipements (poteaux, câbles électriques…) prévus pour améliorer l’éclairage des terrains enherbés du stade de la Haute Wegge, à Waremme, ne sont pas adaptés à l’éclairage déjà existant, des halogènes. C’est pourquoi ce lundi soir, en conseil communal, l’échevin des Sports, Julien Humblet, informait qu’un tout nouveau système d’éclairage allait devoir être installé. "Suite à la visite de l’entreprise en charge des travaux, on s’est rendu compte que l’éclairage actuel n’était pas adapté au nouveau matériel. On va donc devoir le remplacer entièrement, en passant au LED, et cela implique qu’on passe d’un budget initial de 32 000 € à 105 000 €", dit-il, rappelant que le but de ces travaux d’éclairage, c’est de soulager l’usage qui est fait du coûteux terrain synthétique afin d’éviter qu’il ne s’use trop vite, "notamment en hiver quand la nuit tombe plus tôt".