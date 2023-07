La DJ Meg-Beg de Waremme sur la scène du festival de Dour ce mercredi : "Je suis déjà allée mixer à Ibiza et en Tunisie" (vidéo)

"Je suis stressée mais tellement enthousiaste, explique l’artiste de 27 ans, originaire de Waremme. Je serai présente sur la plus grosse scène de techno de ce festival. Ce sera une première moi. Comment je suis arrivée là ? Ce sont les organisateurs qui m’ont contactée via mes réseaux sociaux. Au début, je n’y croyais pas. Mixer à Dour, c’est le must pour chaque DJ. Je serai aux côtés d’artistes comme Nico Moreno, Klangkuenstler ou encore Boys Noize."

Ce mercredi, elle prévoit d’ailleurs de mettre les petits plats dans les grands "car, cela pourrait être un bon tremplin pour moi", confie Meg-Beg. Outre des surprises au niveau musical, avec plusieurs compositions personnelles, elle prépare également un show visuel.

"J’enfilerai même une tenue spéciale pour l’occasion. Je serai présente pour faire monter l’ambiance. C’est l’un des plus gros bookings de ma carrière et je ne dois pas me rater."

Derrière les platines depuis sept ans, Meg-Beg commence à se faire un petit nom sur la scène nationale et internationale. Depuis peu, elle est devenue DJ résidence avec la RTBF sur TIPIK et égérie de Pioneer Belgique. "En l’espace de quelques mois, je reçois des demandes d’un peu partout. Je suis déjà allée mixer à Ibiza ou en Tunisie", dit-elle.

Son style de musique ? Le hard techno

Dans le sillon des grandes femmes de la techno belge que sont Amélie Lens et Charotte de Witte, Meg-Beg, suivie et encadrée par Solution Management, propose une musique de hard techno avec une note de mélodie.

"C’est ma marque de fabrique. Je pose d’ailleurs très souvent ma voix sur un mix, précise la Waremmienne d’origine. J’utilise quelques touches de mélodies acides avec des atmosphères sombres et lugubres."

À terme, Megane Brescich, qui a sorti son premier EP sur Cherry Moon Trax et le second sur RATD Record à Berlin (Allemagne), espère en faire son métier. Sur les réseaux sociaux, Meg-Beg est suivie par plus de 60 000 personnes sur Facebook. Autant dire que sa prestation au festival de Dour sera scrutée par beaucoup.