Création d’un passage pour piétons et de trottoirs en cours avenue G. Joachim à Waremme

Ces nouveaux aménagements intègrent donc une traversée piétonne conforme aux normes d’accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite). "Ce passage sera également sécurisé par du mobilier urbain comme des barrières et autres potelets. On va aussi procéder à la rénovation du revêtement de la voirie et des trottoirs seront aménagés de part et d’autre du passage clouté." Ensuite seront réalisés des marquages routiers et posés des bandes de marquage photoluminescentes de chaque côté de ce dernier, une fois encore pour offrir une meilleure visibilité du dispositif durant la nuit. "Celui-ci sera complété par des plots solaires LED encastrés dans le nouveau revêtement routier et des marquages colorés en thermoplastique préformé."