Quel bilan après deux ans de programme KiVa contre le harcèlement à l'école de Longchamps à Waremme?

Ce vendredi matin, la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, était de passage dans l’établissement scolaire hesbignon pour constater le travail mené par l’équipe pédagogique dans ce cadre. L’occasion de faire le bilan de deux années de programme KiVa. "On voit clairement moins de disputes et de violences entre les enfants, constate la directrice de l’école de Longchamps, Véronique Tirtia. C’est un fait mesurable et certain, les enfants font preuve de beaucoup plus d’empathie et d’entraide. Ils veillent les uns sur les autres et s’expriment plus facilement ensemble." Et le climat au sein de l’établissement scolaire s’est nettement amélioré. "Les enfants sont plus souriants et sereins."

Mais qu’est-ce qui fait qu’on observe moins de harcèlement chez les jeunes de l’école de Longchamps ? "Je pense que c’est un tout, ajoute la directrice. La méthode KiVa, qui a été enseignée à trois de nos instituteurs et moi-même, est extraordinaire. Mais elle ne permet pas à elle seule de résoudre tous les soucis."

C’est pourquoi l’établissement scolaire a décidé d’enrichir la démarche. "On a créé un local KiVa, destiné au bien-être. Les enfants et les instituteurs peuvent s’y rendre pour discuter, jouer et se reposer à l’abri des regards." Autre initiative originale, qui sort quelque peu du cadre KiVa elle aussi, "c’est notre chien, Tempo (NDLR: qui est en réalité le chien de Julie, la fille de la directrice) . Le contact avec les animaux apaise les enfants, qui peuvent également se confier à lui."

Deux initiatives que l’école de Longchamps est la première à proposer pour combattre le harcèlement. "On garde les grandes lignes de la méthode, bien sûr, mais il est vrai qu’on se l’approprie et l’adapte à notre sauce", en plus d’employer d’autres méthodes pour lesquelles l’équipe pédagogique a aussi été formée.