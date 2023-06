L’Animals Rescue Team cherche le propriétaire d’un caméléon à Waremme

C’est le deuxième en peu de temps qui a été découvert dans un jardin et recueilli par la zone de secours Hesbaye. Comment l’expliquer ? "Il faut savoir que les NAC (NDLR: les"nouveaux animaux de compagnie"desquels font partie les animaux exotiques dont les caméléons) ne sont plus si nouveaux. C’est-à-dire que de plus en plus de personnes en possèdent. Et au même titre que les chiens ou les chats, ils se retrouvent parfois abandonnés. Mais dans ce cas-ci, le caméléon s’est probablement enfui. Les détenteurs de ces animaux, durant la belle saison, ont tendance à mettre leurs animaux dehors. Parfois, alors, ils s’enfuient." Dans le cas des caméléons, qui se camouflent en adoptant la couleur du support sur lequel ils se trouvent, "l’animal peut vite disparaître".

Si vous retrouvez un animal exotique, "il ne faut pas le toucher et appeler le 112"

Si vous découvrez un animal supposé exotique sur votre propriété, plusieurs options s’offrent à vous: "Pour les NAC en liberté, c’est du ressort des zones de secours qui procéderont à la capture de l’animal et à sa prise en charge a posteriori. Il faut donc prendre une photo, appeler le 112 et ne surtout pas toucher l’animal", informe encore le secouriste.

Attention cependant que si un particulier capture un animal de ce type lui-même, "il ne faut pas appeler les services de secours, qui ne se déplaceront pas puisqu’ils sont dévolus à la capture de ces animaux. En pareil cas, il faut alors que la personne prenne contact avec un refuge ou la Commune, cette dernière qui normalement en a la charge." Toutefois, Michaël Robert informe qu’il n’existe plus de structure qui accueille les NAC en province de Liège.

Si l’animal ne retrouve pas son propriétaire, ce dernier est d’abord gardé un moment, puis, envoyé dans un parc animalier où il sera choyé. "Il faut sensibiliser les gens au fait que le phénomène va s’amplifier, notamment durant la saison chaude, car de plus en plus de personnes adoptent des animaux exotiques et les abandonnent ensuite. Avant l’achat de tels animaux, il faut prendre conscience qu’ils sont gourmands en énergie, puisqu’ils nécessitent des lampes ou des tapis chauffants. Et la nourriture représente un coût également."

Le propriétaire du caméléon est invité à se manifester auprès de la zone de secours Hesbaye via le 019/60 54 20. Une preuve d’achat, les critères physiques de l’animal et une photo de ce dernier, idéalement avec son propriétaire, seront demandés par l’ART.