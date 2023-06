Éveil musical et théâtral pour les tout-petits à Waremme

Le Festival Éclosion du printemps 2023 touche à sa fin. Les centres culturels de la région ont accueilli des spectacles pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans dans un éveil à la culture musicale ou théâtrale. Ce dimanche, un spectacle musical était proposé à des très jeunes enfants, on peut dire des bébés au Centre culturel Passage 9 de Waremme. Lors de deux séances, une au matin et la seconde après-midi, la violoncelliste liégeoise Claire Goldfarb a invité les enfants et leurs parents à son spectacle "Territoire sonore". À la fois munie de son instrument, mais aussi en dansant, l’artiste a invité son public à un éveil musical plein de tendresse. Le spectacle débutait déjà avant l’entrée dans la salle par un accueil tout particulier comme l’explique Julie Van Henden, animatrice jeune public. "Nous avons aménagé le local d’attente dans un esprit cocon et de bienveillance pour les parents et leurs jeunes enfants. Le plus jeune a 6 mois. Nous avons distribué des petits accessoires et les enfants peuvent entendre de délicats chants d’oiseaux. Nous voulons que parents et enfants se sentent bien." explique l’animatrice.