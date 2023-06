S’il fallait un exemple d’un tortueux parcours entre avant-projet, projet, réalisation et subsidiation, la place de l’École Moyenne, à Waremme, est candidate toute désignée. C’est que, dans le cadre du programme de la rénovation urbaine initiée par la Région wallonne et son ministre Collignon, cet endroit a commencé à faire parler de lui voici plus de cinq ans. Autant écrire que certains édiles ne siégeaient pas lors de la décision de faire de cette place "un espace de convivialité", aux dires du bourgmestre Jacques Chabot. Ce dernier a raison lorsqu’on contemple la réalisation, ouverte désormais sur les bâtiments de l’Académie de musique, du centre culturel et de la Maison des jeunes. "Cette place est donc emblématique, s’est réjoui le bourgmestre. Elle date tout de même de 1849 et abrite deux résidents célèbres…" La statue de Joseph Wauters ne trône désormais plus au centre de la place, alors que Lison, la petite fille qui invite à la lecture, est sagement assise en face du tribun socialiste. L’eau et le feu ? Non, plutôt la sagesse d’un côté, l’enthousiasme de l’autre. "À mes yeux, conclut le bourgmestre, cela fait de cette place quelque chose de convivial que l’on va apprécier."

Raphaël Dubois, avec sa casquette d’échevin de la Rénovation urbaine, est satisfait à plus d’un titre. On le serait à moins d’autant que les travaux n’ont guère subi de retard. Le financement et le suivi technique ont joué à plein pour mettre en valeur, comme le dit l’échevin, "les acteurs culturels de Waremme, et ce nouveau cœur qui doit battre dans le centre de la ville".

Financés à 60% par la Région, les travaux réalisés pour un montant total de plus ou moins 620 000 € sont, aux yeux de Christophe Collignon, le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, "un bel exemple de l’amélioration du cadre de vie de la ville". Le ministre l’a aussi promis, juré: "On essaie de simplifier les procédures en matière de subsidiation. Il s’écoule beaucoup trop de temps entre une décision de rénovation et son exécution." Pour gagner en rapidité, le ministre Collignon veut en revenir aux droits de tirage en matière de développement urbain. Cela tombe bien parce que Waremme a encore d’autres projets de rénovation, notamment du côté de la gare.