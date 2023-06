Durant la braderie, à partir de ce vendredi 5 h et jusqu’à lundi 6 h, l’avenue Reine Astrid, la place de l’École Moyenne ainsi que les rues Zenobe Gramme, Joseph Wauters, du Marché et Charle Lejeune (entre le carrefour avec la rue des Lombart et la rue J. Wauters) sont intégralement fermées à la circulation. Puisque c’est là que prendra place la braderie. "L’arrêt et le stationnement sont donc interdits des deux côtés de ces voiries. On instaure aussi les rues du Baloir, des Fontaines et Charle Lejeune en voies sans issue. La circulation y est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, qui sont déviés par les rues du Casino et Ernest Malvoz", informe la Ville de Waremme.

L’arrêt et le stationnement sont interdits à tous les véhicules tout le long de la cour arrière du syndicat d’initiative, avenue Guillaume Joachim. Toutefois, "le parking de l’Église reste accessible par la rue Hubert Stiernet. La sortie s’effectue, elle, par la rue du Perron", comme cela se fait lors du marché hebdomadaire. Un itinéraire de déviation est en place: "Les usagers en provenance de la porte de Liège seront déviés via les rues Stiernet, du Pont, des Prés, du Moulin, vers l’avenue de la Tannerie. Les usagers en provenance de la rue des Combattants et de l’avenue de la Tannerie seront déviés via les rues des Combattants, des Fabriques, de Huy en direction du centre-ville. Les usagers en provenance de la rue du Pont seront déviés via les avenues Edmond Leburton et Guillaume Joachim ainsi que via les rues Gustave Renier, de Huy, des Fabriques vers la rue des Combattants en direction de la gare."

Ça continue pendant le beach

Durant le beach, qui se tiendra donc du 28 juin au 2 juillet, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur l’intégralité de la place du Roi Albert Ier, du 20 juin (dès 6 h) au 4 juillet. Idem dans la cour située à l’arrière du Syndicat d’initiative, du 19 juin (dès 8 h) jusqu’au 5 juillet. "Sur l’avenue Guillaume Joachim, arrêt et stationnement sont interdits des deux côtés de la voirie, dans sa portion comprise entre les rues du Casino et Gustave Renier ainsi que jusqu’à l’arrêt de bus situé du côté du syndicat, du 21 juin (dès 6 h) au 4 juillet 2023", ajoute la Ville.

Idem sur le parking de l’athénée, du 26 juin (dès 6 h) jusqu’au 4 juillet ainsi que dans la cour située devant l’entrée de l’école Notre-Dame, du 26 juin (dès 8 h) au 5 juillet. "Ce parking sera réservé aux organisateurs, ceux-ci munis d’une autorisation." La circulation sera interdite à tous les véhicules sur l’avenue, sur sa portion située entre les rues du Casino et Gustave Renier, ceci du 26 juin (dès 8 h) au 4 juillet. "Des déviations seront instaurées au croisement des rues du Casino et Gustave Renier à ces mêmes dates."

De même, rue Joseph Wauters, l’arrêt et le stationnement seront interdits le long du mur de la place du Roi Albert Ier, du 20 juin (dès 6 h) au 5 juillet. "La circulation y sera interdite à tous les véhicules, dans le tronçon situé entre le carrefour avec la rue des Fontaines et le rond-point de la place", ceci du 29 juin (dès 14 h) au 2 juillet.

Et enfin, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans les rues Gustave Renier et Ernest Malvoz, dès le 26 juin. Le stationnement y sera également interdit, des deux côtés, à partir de cette même date (dès 8 h) jusqu’au 4 juillet. Idem dans la portion de la rue Émile Vandervlede située entre l’avenue Guillaume Joachim et la rue Ernest Malvoz.