La braderie de Waremme affichera sa belle synergie

Cela donne du tonus aux commerçants, cette fois débarrassés de la crise du Covid. Ils bénéficient d’un atout supplémentaire, celui du total soutien de la Ville, et donc de son échevin du Commerce, Raphaël Dubois. Si on y ajoute la collaboration de l’Agence de développement local et celle, primordiale, des services de police et d’incendie, cela donne une braderie empreinte d’une réelle synergie. Cette fois, elle se déploie du haut de l’avenue Reine Astrid, jusqu’à l’hôtel de ville.

"Cela nous permet de présenter une braderie sans aucun espace vide", se réjouit Laurent Godart, autre cheville ouvrière de l’événement. Ce dynamique assureur a fait les comptes: "Une quarantaine de commerçants seront de la partie, et nous avons pu nous assurer de la présence de trente-deux commerçants ambulants, avec, parmi eux, un bon tiers d’artisans locaux. Et, cerise sur le gâteau, l’espace des terrasses des cafetiers, membres de notre association, sera doublé."

Quant aux animations, elles seront partout et notamment aux deux extrémités du parcours. Il est prévu diverses démonstrations de fitness, cross fit et zumba, alors qu’un mur d’escalade sera installé sur une place de l’École Moyenne entièrement rénovée, et qui sera d’ailleurs inaugurée ce vendredi 23 juin à 17 h. De l’autre côté, près de la gare, c’est la fête foraine qui attirera les badauds, alors que d’autres animations seront assurées par le Lotus Noir, avec des tables de jeux de société.

Enfin, si une conclusion doit s’imposer, c’est ce constat d’un nouveau dynamisme donné par Waremme City, avec cette volonté de faire de la braderie de la cité hesbignonne, pas absolument un must, mais un rendez-vous convivial, festif, animé et diversifié. "Au fond, qu’est-ce qu’une braderie réussie, se demandent les commerçants. Un bon chiffre d’affaires ou beaucoup de monde ?" Sans doute les deux, leur répondra-t-on. Et puis, du moment que la météo est de la partie…

Braderie de Waremme, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin, dès 10 h.