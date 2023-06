Moins de trains à Waremme en plein blocus: "Je suis très en colère contre la SNCB"

"On est face à la même situation que l’année dernière: des travaux sont en cours sur les caténaires entre Ans et Waremme, privant les étudiants qui se rendent à Liège pour leurs examens d’un moyen de transport fiable", dit-il, précisant toutefois comprendre que des travaux doivent être effectués. "Il en va de la sécurité mais pourquoi le faire systématiquement fin du mois de juin, sur une ligne empruntée par beaucoup d’étudiants en blocus ? Est-ce bien opportun ?"

Dans la réponse d’Infrabel que nous avons reçue ce mardi, Frédéric Ruelle estime qu’il y a confusion. "Il y a deux chantiers en cours en réalité: un en semaine, destiné à remplacer les caténaires sur les voies entre Ans et Waremme, qui pénalise les étudiants qui vont vers Liège ; un deuxième qui se tient les week-ends entre Waremme et Louvain, ce qui pénalise ici les vacanciers voulant se rendre à la côte."

Plusieurs éléments sont épinglés par le Waremmien, qui explique qu’au lieu des sept trains qui passent habituellement en gare de Waremme durant la semaine, entre 6 h et 8 h 30, vers la Cité ardente, "il n’y en a plus que trois (NDLR: à 6 h 10, 7 h 22 et 8 h 22) . D’autant plus que ce sont des trains omnibus qui mettent 15 minutes supplémentaires à atteindre leur destination…"

Le Waremmien note également l’inconfort qu’induit cette situation, "puisque les seuls trains proposés par la SNCB s’en retrouvent bondés. Sans compter que trains et bus ne sont plus synchronisés pour les correspondances puisque la SNCB, le TEC et De Lijn n’ont évidemment pas adapté leurs horaires ."

"Ça me met hors de moi"

Une situation qui ne fait plaisir ni aux usagers du rail, qu’ils soient étudiants ou non, ni aux élus locaux qui y voient là une déconnexion des responsables du rail avec les réalités du terrain. "Ça me met hors de moi, s’exprime encore le Waremmien. Je suis très en colère contre la SNCB et son management. Ces gens sont payés avec de l’argent public. Leurs intérêts prioritaires doivent être ceux des clients qui utilisent leurs services. Que fait le comité de direction de la SNCB ? Comment les manageurs peuvent-ils prendre des décisions aussi absurdes ?"

C’est aussi l’absence d’information préalable que regrette le conseiller Ruelle. "Les usagers n’ont été prévenus que très tard de ces changements. La SNCB se moque de moi quand je dis qu’il faudrait un chef de gare. Mais n’aurait-il pas été utile d’en avoir un, au moins en matinée et une à deux semaines avant les travaux, afin de prévenir et au moins aiguiller les passagers ? Cette situation montre l’intérêt de la présence d’un chef de gare…"

«Les plannings de chantier sont déterminés des années à l’avance»

Côté SNCB, on précise que «dans la région de Waremme, des travaux d’installation de l’ETCS (NDLR : European train control system) sont en cours par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en ce mois de juin. Infrabel pose des balises sur les voies et ceci implique, pour des raisons évidentes de sécurité des ouvriers, que la SNCB ne peut pas faire circuler de trains là où les balises sont installées. La SNCB est donc contrainte d’adapter son plan de transport en raison de ces travaux d’infrastructure ferroviaire qui sont nécessaires pour la sécurité de tous», nous informe sa porte-parole, Marianne Hiernaux.

«On veille à mettre en place des alternatives de transport»

Le chantier dont parle ici la SNCB, c’est surtout celui qui est en cours entre Louvain et Waremme. Et non celui qui va de Waremme à Ans. «Il s’agit d’un chantier qui s’étale sur différentes périodes en trois ans. Les plannings de chantier d’Infrabel sont déterminés plusieurs années à l’avance. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont effectués le week-end et durant les vacances scolaires pour impacter le moins de voyageurs possible. Mais ceci dépend bien sûr de la coordination avec les différents chantiers dans la zone.»

Et la SNCB le dit : «Nous veillons à mettre en place des alternatives de transport, que ce soit dans l’offre vers Louvain, via bus, ou vers Liège-Guillemins via d’autres trains en semaine. Le planificateur de voyages tient déjà compte de ces adaptations. Nous invitons les voyageurs à se rendre sur notre site web (NDLR : www.belgiantrain.be/fr/news/works-landen-leuven-borgworm) ou sur le planificateur de voyage afin de préparer leur voyage en train en amont.»

Des navettes ? Oui mais non !

Le conseiller rappelle qu’il y a des travaux en semaine, d’autres le week-end. Et pour les travaux du week-end entre Waremme et Louvain, des navettes sont bien prévues. «Si on veut aller à la mer, on peut via Ans. Les bus de la SNCB viennent y chercher les usagers toutes les deux heures pour les conduire à Tirlemont, Landen et Louvain et leur permettre d’attraper leur train, explique Frédéric Ruelle. Mais ce n’est pas le cas en semaine pour se rendre à Liège.»