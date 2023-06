Moins de trains sur la ligne 36 à Waremme : "Un stress en plus pour nos étudiants en blocus"

Du côté d’Infrabel, on explique par la voix de sa porte-parole, Jessica Nibelle: "Nous poursuivons en effet ces travaux entre Louvain et Waremme. Il s’agit d’un chantier mobile qui a débuté en 2022 et se terminera cette année", dit-elle, précisant que ceux-ci ont lieu principalement le jour, parfois les week-ends et les nuits. "Nos équipes travailleront d’ailleurs ce week-end à venir, les 24 et 25 juin. Pour garantir la sécurité du personnel des chemins de fer, le trafic ferriviaire doit être interrompu ces jours-là sur le tronçon Louvain-Landen-Waremme."

"La circulation des trains est adaptée"

La porte-parole rappelle toutefois que des navettes de bus sont organisées entre ces trois gares. "La circulation des trains est donc adaptée: les trains IC Blankenberge-Bruxelles-Genk sont déviés. Par conséquent, ces trains ne s’arrêtent pas à Tirlemont, Landen, Saint-Trond et Alken. On conseille aux voyageurs qui vont vers Tirlemont de prendre une navette de bus SNCB à Louvain ou Landen. Il leur est également possible de prendre un autre train entre Landen et Hasselt."

D’autres trains IC sont également déviés et ne s’arrêteront donc pas en gares de Tirlemont, Landen et Waremme: il s’agit des trains IC qui passent par Liège Guillemins (4 h 35), Bruxelles-Central (5 h 58), Ostende (7 h 15) ; des trains

qui passent par Ostende (21 h 43), Bruxelles-Central (23h01) et Welkenraedt (0h55) ; des trains qui passent par Eupen (22 h 21), Bruxelles-Central (0 h 23) et Ostende (1h40) et enfin, les trains qui passent par Ostende (23 h 08), Bruxelles-Central (0 h 25) et Liège Guillemins (1 h 46).

Infos sur le www.belgiantrain.be