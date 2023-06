Même le gendarme Cruchot participait au Tour de Hesbaye

Ce premier rallye touristique est appelé Le Tour de Hesbaye. C’est un parcours de 100 km 420 qui, au départ de Waremme, traversait la région d’Orp-le-Grand à Oreye où il se terminait par un repas. "Nous avons 31 voitures ancêtres et d’exception, explique Denis Boutsen aussi la cheville ouvrière de l’événement, avec mon ami Freddy qui s’est occupé de la promotion et de l’informatique. C’est aussi un mécanicien spécialisé en voitures anciennes ce qui peut aider."

Le road book fléché était accompagné de 9 questions. "Elles portent sur des lieux que nous traversons dans de nombreux jolis villages. Et il faut sortir de son véhicule pour trouver les réponses. De plus, des panneaux de couleurs ont été placés sur le parcours. Les participants doivent les repérer et les noter dans un tableau."

Les curieux ont été surpris de croiser le maréchal des logis chef Cruchot et sœur Clotilde au volant de sa 2 CV. La célèbre voiture appartient à Baudoin Duprier et son épouse Ghislaine, de Waremme: "Mon époux a déjà eu une 2 CV quand il était étudiant. Celle-ci a été achetée en 2008. J’ai confectionné sa chemise du gendarme de Saint-Tropez et j’ai fabriqué le képi. J’ai aussi cousu la robe de religieuse et sa coiffe".