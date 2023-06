Près de 2000 joueurs vont prendre part à la 22e édition du Beach Waremme

"Forcément, nous dépendons toujours de la météo. Les bénéfices d’une année pluvieuse sont bien inférieurs à ceux d’une année ensoleillée, sourit Luc Larmuseau, le secrétaire du VBC Waremme. Pour l’instant, ça ne s’annonce pas trop mal."

Et tant mieux car le Beach Waremme est la première activité en termes de rentrées pour le club waremmien qui compte 300 membres, et dont l’équipe fanion est un des deux porte-drapeaux du volley-ball wallon (avec Guibertin) parmi l’élite nationale.

Adaptation au nouveau calendrier scolaire

Si on ne change pas une formule qui gagne, les chevilles ouvrières ont toutefois dû s’adapter… au nouveau calendrier scolaire. "Comme les examens ont lieu plus tard, notamment ceux du CEB, nous avons modifié les programmations des tournois. Non seulement pour attirer davantage de public, mais aussi pour s’assurer que nos bénévoles seront bien libres."

Car outre l’équipe historique composée de Vincent Perin (président du club), Frédéric Gens, Vincent Hautecler, Xavier Froidcœur, Philippe Voisin, Jet Dodeur, Sandrine Philippin et Maxime Bovy, ce sont une centaine de bénévoles qui viendront prêter main-forte durant l’événement. "Nous recherchons d’ailleurs toujours des clubs sportifs ou des associations pour nous aider contre un défraiement", annonce Luc Larmuseau qui rappelle que le montage du site commencera dès ce mardi 20 juin. "Nous allons placer les deux chapiteaux. Celui de 250 m2 le long de la rue Joseph Wauters où on servira les cocktails et celui de 450 m2 sur la place Albert 1er. Le placement du sable pour aménager les six premiers terrains habituels se fera le jeudi 22 juin. Les cinq terrains supplémentaires seront aménagés quelques jours plus tard. Au total, ce sont 800 tonnes de sable qui sont nécessaires. Celui-ci nous appartient et est stocké durant l’année dans un silo chez un agriculteur. Quant au démontage, il se déroulera le lundi 3 juillet, et dès le lendemain, il n’y aura plus aucune trace de notre événement." Mais les nombreux souvenirs, eux, resteront. Comme chaque année.