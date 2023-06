Le projet d’unité de biométhanisation de Resa va faire l’objet d’une réunion d’information à Waremme

Autre angle qui sera abordé durant cette rencontre, donc, c’est l’intérêt pour les agriculteurs hesbignons, puisque ce sont, pour la majorité, des déchets issus de l’agriculture qui seront ici valorisés. "L’aspect budgétaire fait aussi l’objet d’une étude, pour voir si le projet serait rentable, tant pour RESA que pour les divers acteurs concernés."

Toutefois, comme le dit encore Charlotte Quevedo, ce projet réunit plusieurs intérêts. "Il y a l’aspect environnemental, évidemment. Car on doit nous aussi se confronter aux préoccupations climatiques et environnementales. Mais l’aspect économique aussi pour la Wallonie, puisqu’on est ici dans une production locale et qui fait la part belle à l’économie circulaire."

Cette production de gaz, qui tend vers le respect de l’environnement, permet aussi de retrouver une certaine souveraineté énergétique, en partie en tout cas. "Cela ne permettra évidemment pas de s’affranchir totalement des grands marchés extérieur s mais de reprendre, au moins, la main sur un certain pourcentage de l’énergie qu’on consomme."

Des emplois non-délocalisables

La future unité de biométhanisation créera, comme on peut s’en douter, des emplois. "Ça, c’est certain, ajoute l’attachée de presse. Ça va créer de l’emploi et qui plus est, de l’emploi non-délocalisable. Car c’est vraiment notre volonté chez RESA: faire la part belle au local."

La réunion d’information se tiendra donc ce mardi 13 juin, à 20 h, dans la salle du conseil communale de l’hôtel de ville (rue Joseph Wauters, n°2 à Waremme).