L’Académie de Waremme ouvre bientôt ses inscriptions

Ainsi, les jeunes qui souhaitent s’inscrire ou se réinscrire dans une ou plusieurs des matières proposées au sein de l’établissement pourront le faire "du 12 juin au 6 juillet et du 21 août au 28 septembre".

Des cours décentralisés

Et les portes ouvertes ? Celles-ci se tiendront donc dans les locaux de l’Académie (au n°4 de la rue Charles Lejeune) le 6 septembre. "Plusieurs activités seront proposées, principalement par les professeurs de danse et d’instruments", ajoute la directrice. Les visiteurs pourront participer à des cours de danse ouverts. Idem pour les cours de musique, "en plus des concerts présentés par les élèves et leurs professeurs. Certains professeurs présenteront également les instruments." Pour les arts de la parole, pas d’activité en particulier mais les professeurs seront présents pour informer les potentiels candidats.

L’Académie de Waremme, ce sont aussi des cours de musique donnés dans diverses implantations des communes et entités voisines (Crisnée, Fize-le-Marsal, Fexhe-le-Haut-Clocher, Donceel, Hollogne-sur-Geer, Berloz, Oreye, Lens-sur-Geer, Remicourt, Waremme, Bovenistier, Bettincourt et Oleye). "Il y avait autrefois des cours de musique dans les établissements du primaire, qui ont été supprimés. À la demande des établissements, on a décidé d’y assurer des cours après journée."