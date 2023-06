Mal entretenue, la plaine de jeux du hall sportif à waremme?

Pour la Ville justement, "il faut relativiser. Je partage l’avis qu’à un moment, la plaine avait besoin d’entretien. Mais là, elle est top nickel", selon l’échevin des Travaux, Hervé Rigot, qui précise qu’elle a été nettoyée et sécurisée. "Il ne faut pas oublier que la végétation pousse partout en même temps et qu’il est difficile de la maîtriser en tout lieu à tout instant. Surtout durant ce mois de mai où il a beaucoup plu. Les ouvriers communaux se démènent pour améliorer les choses mais ils ne peuvent pas être partout. En tout cas, là, l’aspect végétation est résolu."

Hervé Rigot explique également que les plaines de jeux de la commune sont contrôlées chaque année. "Au regard de ces contrôles, on opère des réparations et des entretiens. Là, la plaine de l’étang est fonctionnelle, les modules opérationnels et sécurisés. Et on n’a plus de problème dans aucune plaine de jeux du territoire."

Sur place, on le constate: la plaine est vieillissante, certes, mais est vraisemblablement entretenue. Excepté quelques tags et des dessins aux marqueurs sur les modules, il n’y a ni déchet, ni crotte de chien sur le site. Le bac à sable est propre également.

Nouvelle plaine: "Il faut trouver des subsides"

N’oublions pas qu’un nouveau projet de plaine de jeux est dans les cartons de la Ville, ce pourquoi cette dernière n’investit plus dans la plaine située entre l’étang et le hall sportif. "On la maintient le temps que la nouvelle voie le jour."

Concernant ce projet de nouvelle plaine de jeux, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’une consultation citoyenne, où en est-on justement ? "Avec un crédit prévu de l’ordre d’1 million d’euros, il faut aller chercher des subsides. On ne peut pas se permettre de les investir sur fonds propres. Ce travail est en cours, raison pour laquelle le projet de plaine de jeux n’est pas au budget de cette année. On ne veut pas non plus faire de ce dernier un objectif politique", assure l’échevin.