L’aménagement prévoyait le remplacement d’une partie du revêtement de la place par des pavés en béton, l’aménagement d’un espace parking suite à la présence d’une crèche dans le village. Le projet prévoyait aussi la création de deux parterres parallèles à la voirie principale, la fixation d’une plaque commémorative en acier Corten reprenant le nom de la place. Étaient aussi prévus l’installation d’éléments de mobilier public et la plantation d’un arbre à proximité du carrefour. L’espace devant le presbytère a également été empierré, voilà les principaux changements les plus importants.

"C’est un cœur de village qui va à nouveau battre ici à Lantremange", a commenté l’échevin Hervé Rigot, qui a rappelé l’importance de réaliser une nouvelle place à cet endroit. "Il y a près d’un an et demi, la place avait été ravagée et on a perdu notre tilleul, lieu de rassemblement et madeleine de Proust. La deuxième raison, c’est que Joseph Piette, bourgmestre de 1940 à 1965, était un homme de cœur. C’est quelqu’un qui a agi pour le bien-être de ses concitoyens, cette place lui était déjà dédiée mais peu de gens le savaient."

Ces travaux suivent les objectifs de la majorité qui a l’ambition de recréer des cœurs de village dans chaque village, sur l’ensemble de la législature. "On s’est déjà occupé de Bovenistier, d’Oleye et aussi du village de Grand-Axhe. Et on est en train de finaliser le projet de Bettincourt, sa concrétisation s’effectuera lors du printemps prochain, on attend le subside du ministre", a encore ajouté l’échevin, dont une partie de la famille réside toujours à Lantremange. "Ce village que j’aime tant, et où j’ai passé du temps en tant qu’adolescent, je peux lui rendre hommage grâce à ma vie d’échevin, c’est touchant, tout le monde n’a pas cette chance."

À Bleret aussi un projet se dessine pour 2024-2025. Une consultation citoyenne y a d’ailleurs été réalisée.

La famille Piette était présente

-- COMMENTAIRES -- Les descendants de la famille de Joseph Piette. ©EDA

Le petit-fils de Joseph Piette, qui a assisté à la cérémonie et a eu l’occasion de couper le ruban en compagnie de l’échevin Hervé Rigot et du bourgmestre Jacques Chabot, s’est montré ému par le moment. «D’abord, c’est un plaisir de revenir sur les lieux de son enfance, c’est un peu particulier. Mon grand-père est décédé quand j’avais onze ans», s’est remémoré Michel Balaes, aujourd’hui âgé de 69 ans. Son papa avait épousé la plus jeune des filles Piette à l’époque.

«C’est bien que le comité redémarre»

«C’était une figure de proue de la politique à l’époque, je vois que Lantremange ne l’a pas oublié. Il a eu dix enfants, qui se sont tous mariés, mais ils n’ont pas eu beaucoup d’enfants eux-mêmes. Hors des dix couples, il ne reste presque plus personne, les cousins sont décédés très jeune, aux alentours de 30 ou 40 ans, certains d’entre eux ont aussi disparu», regrette-t-il encore.

Dimanche, les cousins vivants étaient présents au nombre de cinq, avec les petits-enfants. Michel Balaes faisait auparavant partie du comité des fêtes de Lantremange «mais cela faisait des années qu’il n’y avait plus rien. C’est bien que cela redémarre, on ne vient plus souvent car on a déménagé à Remicourt puis à Vien. On viendra boire un verre quand il y aura une fête», a promis le sexagénaire.

Un nouveau comité des fêtes

-- COMMENTAIRES -- Le tout nouveau comité des fêtes de Lantremange: Laurent Mathy, Loic Dor, Sébastien Dumont, John Pirotte, Vinciane Sacré et Pierre-Yves Macors ©EDA

Pour animer cette toute nouvelle place, Lantremange pourra compter sur un nouveau comité des fêtes apolitique, récemment structuré en ASBL. Il y avait déjà eu un premier comité en 2013, mais qui s’avérait être plutôt une association de fait. C’est fin octobre 2022, à l’occasion d’Halloween, que le groupe s’est créé. «Nous avons réuni six personnes motivées, provenant de tous les coins du village, et qui ont le souci d’animer des réunions de village ou de mettre sur pied des animations qui permettront aux Lantremangeois de se réunir à une époque où ce n’est pas nécessairement évident», explique Laurent Mathy, en jaune sur la photo.

La fête battait son plein dimanche après-midi. «Nous sommes très enthousiastes aujourd’hui, on a plus de 150 réservations.» Pour l’occasion, une animation avec DJ était prévue, le but étant de transformer l’événement en une guinguette. Parmi les prochaines dates annoncées : Halloween 2023 «et on a aussi pour ambition de faire revivre la brocante.»

Cette fête organisée dimanche constituait ainsi le premier événement de cette nouvelle structure, qui cherche d’autres personnes désireuses de faire revivre le centre du village.