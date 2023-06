L’extension du Centre scolaire libre de Waremme, terminée et désormais inaugurée

Surcoût financier

Les travaux débutent ainsi en août 2021. C’est d’emblée le parcours du combattant. Un sous-traitant fait défection et il faut déjà faire face à la flambée des prix dans la construction… Le surcoût ? Plus ou moins 700.000€ pour un investissement qui doit désormais osciller entre 2,6 et 2,8 millions, étant donné que les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. On voit que le subside du ministre Daerden est le bienvenu dans ce colossal financement par un emprunt bancaire. "Il fallait mettre la mécanique en route, sourit Jean-Luc Libon. Et s’il y a eu un temps pour construire, il y avait un temps pour inaugurer."

C’est chose faite donc, en présence de Jacques Chabot, le bourgmestre de Waremme, et du député fédéral Hervé Rigot, ancien de l’école. Les deux élus ont écouté le ministre Daerden, qui s’est réjoui du dynamisme de l’école. "Je suis particulièrement satisfait de lui donner les moyens de poursuivre un apprentissage de qualité", a-t-il avancé. Non sans rappeler le lancement du "chantier des bâtiments scolaires", destiné à répondre massivement au sous-investissement du passé. "En plus des autres mesures parallèles de subventionnement, ce sont près de quatre milliards d’euros qui seront investis pour notre avenir au cours des dix prochaines années", s’est réjoui le ministre.

Quant à l’évêque de Liège Mgr Delville, heureux témoin de cette séance académique, il a pris plaisir à rappeler les missions de toute école chrétienne, énumérant avec bonhomie la transmission du savoir, le sens de la créativité et sa dimension spirituelle. "Lieu de citoyenneté, l’école doit aussi intégrer le sens de l’écologie, pour qu’elle se trouve en harmonie avec le monde entier."